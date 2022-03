Misereor-Fastenaktion beginnt am Sonntag mit Gottesdienst im Freiburger Münster

Am Sonntag beginnt die Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor mit einem Gottesdienst im Freiburger Münster. Sie steht unter dem Motto "Klimagerechtigkeit".

Freiburgs Erzbischof Stephan Burger wird den Gottesdienst zur Eröffnung der Fastenaktion des katholischen Hilfwerks Misereor leiten. Vorab sagte er, dass aktuell die Ukraine im Fokus der Solidarität stehe und ergänzt: "Wir müssen als Kirche das gesamte Leid auf der Welt in den Blick nehmen und so gut es geht Abhilfe schaffen."

3,6 Milliarden Menschen vom Klimawandel betroffen

Verantwortlich für den Klimawandel seien vor allem die Industrienationen, sagte Pirmin Spiegel, Geschäftsführer des katholischen Hilfswerks Misereor. Aber die stärksten Auswirkungen spürten die Menschen im Globalen Süden. Etwa 3,6 Milliarden Menschen seien jetzt schon von den Folgen des Klimawandels betroffen, so Spiegel. Deswegen gehöre die Frage der Klimagerechtigkeit auf die Agenda der Staaten und der Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik.

"Es geht! Gerecht." – mit diesem Leitwort will die Fastenaktion mit Gottesdiensten, Schulmaterialien und digitalen Fastenessen bis Ostern auf das Thema hinweisen. Die dabei gesammelten Spenden fließen in die rund 3.000 Hilfsprojekte, die Misereor in 87 Ländern weltweit unterstützt.

Fachkraft für Menschenrechtslage in Peru

Ein besonderer Fokus wird dabei dieses Jahr auf Projekten in Bangladesch und auf den Philippinen liegen - zwei Länder, die den Klimawandel besonders spüren. Das Erzbistum Freiburg will gemeinsam mit Misereor seine Arbeit in Peru stärken. "Wir wollen unter anderem eine Fachkraft finanzieren, die die Menschenrechtslage in den Bergbaugebieten in Peru in den Blick nimmt", sagte Burger. Vorgesehen sind dafür 250.000 Euro.

Die ARD überträgt den Eröffnungsgottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr live im "Ersten".