Einige dachten wohl schon der Winter sei vorbei, letzte Woche beim großen Tauwetter. Von wegen, es ging erst so richtig los. Zum Schnee kam jetzt die Kälte - im Wärme verwöhnten Freiburg heißt das: Frostbeulen-Alarm.

Freiburg am Morgen, noch im Winterschlaf, es ist halb sechs. Minusgrade in der Innenstadt. Die, die jetzt schon unterwegs sind, haben sich so gut wie möglich eingepackt. Und frieren teilweise trotzdem. Wie Lena, die auf Ihre Mitfahrgelegenheit wartet. An der Straßenbahn-Haltestelle versuchen die Wartenden, in Bewegung zu bleiben. Doch die Kälte steigt trotzdem langsam über die Füße nach oben.

Edgar Wölfle steht dagegen im T-Shirt in seinem Kiosk auf der Freiburger Stadtbahn-Brücke. Um fünf Uhr öffnet er - und mag es gern luftig: "Ich muss ja auch arbeiten. Nein, ich komm aus dem Schwarzwald. Ich habe dreißig Jahre lang nachts im Freien gearbeitet, Sommers wie Winters im T-Shirt. Ich friere nicht."

Zu den Hartgesottenen gehören auch die Fahrradfahrer. Frost und Schweiß liegen an diesem Morgen nah beieinander.

"Es ist witzig, ich habe heute das erste Mal eine richtig warme Daunenjacke angezogen. Und ich bin klatschnass drunter." Fahrradfahrer in Freiburg

Langsam geht die Nacht in den Tag über es ist kurz vor halb acht. Und langsam bekommen die Pannen-Helfer jetzt richtig was zu tun. Auto-Batterien etwa sind "klassische Kälteopfer", sagt Michael Duvier aus Gundelfingen, das sei Routine. Seit mehr als zehn Jahren ist er Pannen-Helfer. Doch die Witterung an diesem Morgen ist auch für ihn – herausfordernd: "Grundsätzlich ist es nicht wie jeden Tag. Es ist schon kalt. Bewegung ist ganz wichtig - dass man sich immer bewegt während der Pannenhilfe und auch läuft, denn die kalten Füße merkt man dann irgendwann doch - trotz Winterschuhe." Er wird in den kommenden Stunden noch elf weitere Einsätze fahren: Batterien auf die Sprünge helfen und Autos enteisen.

Briefträgerin Heidrun Rund ist in Freiburg auch bei Frost und Schnee mit dem Fahrrad unterwegs SWR

Ein paar Kilometer weiter ist Briefträgerin Heidrun Rund mit dem Rad unterwegs. Es ist jetzt zehn Uhr, aber die Temperaturen sind immer noch im Keller: "Beim Radfahren merkt man, es zieht so rein, trotz dass wir gute Kleidung haben. Aber -8 Grad - fühlt sich eher an wie, weiß nicht, wie -16 oder so. Also ich finde es schon kalt, es fühlt sich feucht an, nasskalt an, obwohl die Sonne scheint."

Vier Stunden dauert ihre Schicht. Das reiche auch bei diesen Temperaturen, sagt die Briefträgerin. Obwohl sie während der Arbeit die Kälte dann auch irgendwann wieder vergisst: "Erst zuhause, wenn man im Warmen sitzt, merkt man ganz oft erst, dass einem wirklich kalt ist und dass man ausgekühlt ist. Dann hilft am besten eine heiße Dusche, ein heißes langes Bad, eine Tasse Tee - dann geht's auch wieder."

Nach den gefühlten zweistelligen Minusgraden an diesem Vormittag in Freiburg wird es diesmal wohl keine Dusche sein, sagt Heidrun Rund, sondern viel eher ein richtig heißes Bad.