In Zeiten von Corona ist die christliche Liturgie eine andere als sonst. In vielen Gemeinden ist das Entzünden des Osterfeuers ein wichtiger Moment, zu dem die Gemeinde eigentlich immer zusammenkommt. Doch in diesem Jahr müssen die Christen kreativ sein.

Um das Osterfeuer trotz der Versammlungsverbote zu verbreiten, sind in Ehrenstetten die Ministranten am Ostersonntag mit dem Feuer losgezogen und haben es direkt vor die Haustüre gebracht. Eine Aktion, die viele Menschen im Ort begrüßt haben. Manche sind sogar extra früh aufgestanden, und haben das Osterlicht – in gebührendem Abstand – entgegengenommen. Und das Engagement der Ministranten wurde ebenfalls belohnt.