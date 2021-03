per Mail teilen

900 Jahre Freiburg in einem 45-minütigen Video auf Youtube - so das Projekt eines Freiburger Historikers mit gerade sehr viel Zeit. Das Besondere: Die Darsteller sind alle Playmobil-Figuren.

Gottfried Haufe hat Geschichte studiert und Corona-bedingt gerade viel Zeit. Da hat er sein Wohnzimmer kurzerhand in ein Filmstudio verwandelt. Ein Tisch, ein paar Figuren, etwas Licht – mehr braucht es nicht für das Freiburg-History-Video auf Youtube. 900 Jahre Stadtgeschichte komprimiert in 45 Minuten Video. Erzählt in einfachen Worten und Szenen, aber trotzdem fundiert. Eine ganz schöne Fleißarbeit. Herausgekommen ist ein spielerischer Ritt durch die Historie der Breisgau-Metropole und ein origineller Beitrag zum Freiburger Stadtjubiläum.

"Wer sagt den Leuten jetzt, dass Freiburg eigentlich von einem Herzog aus Schwaben gegründet wurde und die Uni eigentlich von jemandem benannt wurde, der Albrecht hieß?" Gottfried Haufe, Freiburg-Historiker

Die Antwort geben Gottfried Haufes Playmobil-Figuren und er erklärt, warum er sich gerade für dieses Stilmittel entschieden hat: "Es ist gerade auch für Leute, die sich sonst nicht so mit Geschichte beschäftigen. Es ist, glaube ich, eine angenehme Art und Weise und für viele ist es vielleicht auch die Möglichkeit, so ein bisschen das Kind in sich wieder zu entdecken, wenn es darum geht, eben mit Playmobil-Figuren Geschichten zu erzählen."