Millionenscheck aus Stuttgart fürs Zentralklinikum

Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat dem Waldshuter Landrat Martin Kistler einen symbolischen Scheck über sechs Millionen Euro überreicht. Das entspricht der ersten Planungsrate für das Zentralklinikum, das in Albbruck gebaut werden soll. "Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Neubau des Zentralklinikums als zukunftsweisendes Vorhaben", so Lucha. Als Gesundheitsminister drängt er darauf, die Zahl der Kliniken im Land zu reduzieren und deshalb Zentralkliniken zu bauen. Das Zentralklinikum in Albbruck soll 300 Millionen Euro kosten, 2028 fertig sein und die bisherigen Kliniken in Bad Säckingen und Waldshut ersetzen.