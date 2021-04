Ein schöner, aber sehr kurzer Sommer und seither ist wieder alles dicht. Während viele Gastronomen und Hoteliers ums Überleben kämpfen, treten andere die Flucht nach vorne an.

Gastronomen und Hoteliers haben es zurzeit nicht leicht: Sie müssen die Hände in den Schoß legen. Im sonst so beliebten Ferienziel Schwarzwald ist nicht viel los. Einige von ihnen investieren aber gerade jetzt hohe Summen - trotz Corona. Ein Beispiel ist Familie Baschnagel in Grafenhausen im Kreis Waldshut. Vater Guido und Tochter Linda stehen neben einer Baustelle. "Die Schlüchtmühle ist in die Jahre gekommen und die Zimmer sind nicht mehr zeitgemäß", sagt Guido Baschnagel. Das soll sich ändern, daraus soll ein gemütliches Familienhotel werden.

Plötzlich ist er Bauherr

Seit Generationen betreiben die Baschnagels nur etwas entfernt bereits den Hotelgasthof Tannenmühle. Guido Baschnagel ist Koch, Gastwirt, Hotelier, Landwirt, Fischzüchter - und nun auch Bauherr.

"Angefangen hat es klein, da waren wir bei drei Millionen. Jetzt sind wir bei sechs bis acht Millionen." Guido Baschnagel

Dass die Investition sich rechnet, daran glauben auch die Experten. Auch auf dem Kandel stehen deshalb trotz Corona große Baukräne, ebenso auf der Luisenhöhe bei Horben (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Vorausgesetzt die Finanzlage stimmt, können solche Millioneninvestitionen gerade jetzt Sinn ergeben, sagt Tobias Zwiener vom Hotel- und Gaststättenverband in Stuttgart. Für große und kleine Investitionen gebe es derzeit zudem durchaus interessante Förderprogramm, ergänzt der Experte.

Buchungsanfragen gehen ein

Positive Resonanz bekommt die Familie Baschnagel. "Man merkt es jetzt schon, dass die ganzen Leute anrufen und fragen, ob sie buchen dürfen", sagt Linda Baschnagel. Urlaub - das ist gerade ein kleiner Lichtblick für viele Menschen.