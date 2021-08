Das Land will das Kollegiengebäude 2 der Universität Freiburg mit rund 102 Millionen Euro sanieren. Finanzminister Danyal Bayaz sieht in dem 1958 erbauten Universitätsgebäude eines der bedeutendsten Bauwerke Freiburgs. Der schlichte Bau am Platz der alten Synagoge in Freiburg soll nun unter Bewahrung des Denkmalschutzes grundlegend saniert und klimafreundlicher werden. Dazu gehört unter anderem eine Dämmung und eine effiziente Haustechnik des achtgeschossigen Komplexes mit seinen 11.000 Quadratmetern. Nach Abschluss der Sanierung im Jahr 2026 sollen die Hör- und Lesesäle von der juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät genutzt werden.