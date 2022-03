Bund bekräftigt Kostenzusage für Hochrheinbahn

per Mail teilen

Der Ausbau der Hochrheinbahn (Kreis Waldshut) sei wichtig, um den Schienenverkehr umweltfreundlicher und attraktiver zu machen, so der parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium Michael Theurer (FDP). Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren. Die Arbeiten sollen in fünf Jahren beendet sein. Der Bund übernimmt 220 Millionen Euro und damit 90 Prozent der Kosten. Neben dem Bau von Oberleitungen, soll es auch neue Haltepunkte und barrierefreie Zugänge zu den Bahnhöfen geben. Ziel ist ein Halbstundentakt zwischen Basel und Singen. Doch an der Umsetzung gibt es Zweifel: Denn auch dem Ausbau wird ein Teil der Strecke nur ein Gleis haben.