Michael Schmieder ist Waldkirchs neuer Oberbürgermeister

Waldkirch hat einen neuen Oberbürgermeister: Michael Schmieder hat die Wahl am Sonntag gewonnen. Der bisherige Amtsinhaber Roman Götzmann wurde damit abgewählt.

Rund 17.000 Waldkircherinnen und Waldkircher (Kreis Emmendingen) waren am Sonntag zur Oberbürgermeister-Wahl aufgerufen. Zur Wahl standen Amtsinhaber Roman Götzmann (SPD) und Herausforderer Michael Schmieder (Freie Wähler). Der bisherige Gemeinderat Schmieder konnte das Duell für sich entscheiden. Der 46-jährige Finanzberater erhielt 56,6 Prozent der gültigen Stimmen. Roman Götzmann konnte lediglich 43,1 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,19 Prozent.

Michael Schmieder wird die nächsten acht Jahre das Stadtoberhaupt in Waldkirch sein. Privat: Michael Schmieder

Gemeinderat und Ortsvorsteher wird Oberbürgermeister

Michael Schmieder wird nun für die nächsten acht Jahre Waldkirchs Oberbürgermeister sein. Der zweifache Familienvater engagiert sich nach eigenen Angaben seit knapp 20 Jahren in der Kommunalpolitik - sowohl als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher in Waldkirch-Siensbach als auch als Gemeinderat der Stadt Waldkirch. In dieser Zeit konnte Schmieder Kenntnisse im kommunalen Haushaltsrecht erwerben und einen Einblick in die Abläufe der Kommunalverwaltung gewinnen.

Roman Götzmann nach erster Amtszeit abgewählt

2015 war Roman Götzmann mit großer Mehrheit zum Oberbürgermeister von Waldkirch gewählt worden. Der damals 33-Jährige erhielt rund 72 Prozent der gültigen Stimmen. Acht Jahre später muss der SPD-Politiker eine Niederlage einstecken. Er wird sein Amt noch bis Juni innehaben, dann folgt die Amtseinführung von Michael Schmieder.

Kein Wechsel im Rathaus von Zell am Harmersbach

Auch in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) wurde gestern gewählt. An der Rathausspitze bleibt alles beim Alten: Günter Pfundstein ist als Bürgermeister bestätigt worden. Er war der einzige Kandidat.