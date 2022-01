Politik-Urgestein Michael Moos verlässt Freiburger Gemeinderat

Nach 23 Jahren verlässt Michael Moos den Freiburger Gemeinderat. Warum der Stadtrat der Linken Liste sich vorzeitig zurückzieht, erzählt der knapp 75-Jährige im SWR-Interview.

Seit 1999 sitzt Michael Moos im Freiburger Gemeinderat für die Linke Liste. Ein lange Zeit, in der viel passiert ist, die Stadt sich verändert hat. Seit 2002 hat sich Moos für eine solidarische und soziale Stadt eingesetzt. Als Stadtrat hört er nun auf. Darüber hat er mit SWR-Redakteur Robert Wolf gesprochen.

SWR: Was hat zu dieser Entscheidung geführt, vorzeitig auszuscheiden?

Michael Moos: Ich werde in wenigen Tagen 75 Jahre alt und habe mir natürlich schon länger überlegt, auch zusammen mit den Freundinnen und Freunden von der Linken Liste, wann so der Zeitpunkt für einen Wechsel ist. Ich kam dann dazu, dass eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, damit die Nachrücker sich auch gut einarbeiten können und bis zur nächsten Kommunalwahl gute zwei Jahre Zeit haben, sich ein bisschen bekannt zu machen. Also, es schien mir günstiger für die Nachrückerinnen und Nachrücker, als der Wechsel am Ende der Periode. Das war der Hauptpunkt für den konkreten Zeitpunkt. Aber spätestens mit Ablauf dieser Periode wäre ich sowieso zurückgetreten oder hätte altersbedingt nicht mehr kandidiert.

Sie haben fast ein viertel Jahrhundert die Freiburger Stadtgeschichte im Gemeinderat aktiv begleitet, drei Oberbürgermeister erlebt, auch die verstärkte Digitalisierung und vieles mehr. Wie fällt denn Ihr Fazit dieser Jahre aus?

Ich war immer sehr gern und leidenschaftlich Gemeinderat. Das ist auch jetzt noch so, bis in die letzten Tage. Deshalb schwingt natürlich auch immer etwas Wehmut mit, wenn die letzte Bauausschuss-Sitzung war, die letzte Hauptausschuss-Sitzung usw. Das Fazit: Man muss sich vorstellen, als ich in den Gemeinderat kam unter Rolf Böhme (SPD) als Oberbürgermeister, da war die CDU mit Abstand noch stärkste Gruppierung im Gemeinderat. Die lagen bei der Wahl bei 30 Prozent, dann folgten SPD und Grüne mit etwa 20 Prozent. Wir von der Linken Liste waren zu zweit und haben uns dann mit Irene Vogel von den "Unabhängigen Frauen" zusammengeschlossen, damit waren wir zu dritt. Die Kräfteverhältnisse, die politischen Verhältnisse haben sich in der Stadt und damit auch im Gemeinderat seitdem komplett geändert. Wir sind inzwischen mit unserer Fraktionsgemeinschaft "Eine Stadt für alle" die zweitstärkste Fraktion und vieles ist jetzt durchsetzbar, was viele, viele Jahre in Freiburg eben nicht möglich war.

Michael Moos: seit Jahrzehnten in Freiburg engagiert Geboren: 30. Januar 1947 Beruf: Strafverteidiger Seit 1999 im Freiburger Gemeinderat Stadtrat der Linken Liste - Solidarische Stadt

Fraktionsvorsitzender der Fraktion "Eine Stadt für alle" 2002 Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Freiburg Einer der größten politischen Erfolge: Die Verhinderung des Verkaufs der städtischen Wohnungen durch einen Bürgerentscheid 2006 Mitgliedschaften und Engagement:

Linke Liste - Solidarische Stadt, Strafverteidigervereinigung Baden-Württemberg, Gewerkschaft ver.di, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Radio Dreyeckland, Förderverein Pro Asyl u.a.

In letzter Zeit mehren sich leider auch die Meldungen, dass vor allem auch in der Corona-Pandemie Lokalpolitiker vermehrt Ziel verbaler oder anderer Attacken sind. Wie hat sich denn Ihre Arbeit im Gemeinderat in diesen letzten Jahren dahingehend für Sie verändert?

Ich muss sagen, unter Attacken verstehe ich keine harten Auseinandersetzungen in der Sache, denn das ist richtig und gut und notwendig. Auch jetzt zum Beispiel um die Corona-Maßnahmen, um die Impfpflicht und so weiter. Da muss ich natürlich auch viel, viel harte Auseinandersetzungen - teilweise auch mit Bekannten und Freunden - führen. Aber Beschimpfungen und Schlimmeres habe ich glücklicherweise in letzter Zeit nicht erfahren müssen.

Kleiner Blick in die Zukunft: Wie geht es jetzt für Sie weiter? Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen die politische Arbeit sicherlich ein bisschen fehlen wird. Das haben Sie ja schon durchklingen lassen.

Die Arbeit im Gemeinderat wird mir fehlen. Aber natürlich werde ich weiter politisch aktiv sein. Es wird sich zeigen, wo und in welcher Form; sicherlich über meine Gruppierung, die Linke Liste. Aber ich werde zum Beispiel auch mitwirken an der Gründung eines Freundeskreises für das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus. Und die sozusagen wichtigste und größte Baustelle in Freiburg - nämlich die Mieten - ist ja nach wie vor da. Wir haben zwar vieles, vieles gemacht und versucht, aber im Ergebnis muss man sagen, die Sozialwohnungen nehmen ab, die Mieten steigen. Also da ist noch viel zu tun und da werde ich mich auch bemühen, sozusagen von der Stadtgesellschaft her, nicht mehr als Gemeinderat, meinen Beitrag zu leisten.