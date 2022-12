Bernhard Gorißen, Chefarzt Notaufnahme des Ortenau Klinikums

"Die Gesellschaft muss schon bewerten, wie viel Ressource sie ins Gesundhgeitssystem stecken will. Das fängt damit an, Wer trifft für sich die Entscheidung, in dem Beruf zu arbeiten, welche Wertschätzung kriegt er, welche Perspektiven kriegt er. Ich glaube, dass jeder jede 2 prozent, 3 Prozent beitragen kann, wenn er wirklich sich überprüft, welche Ressource brauche ich, wie verhalte ich mich, das kann sein bei dem Über den Durst trinken, bei der Hilfe in der Nachbarschaft, wenn jeder 5%, 2% Ressource in Anspruch nimmt, ist das System deutlich besser da."