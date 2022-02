Meuthen will bei Ausscheiden aus EU-Parlament an Hochschule zurück

Der ehemalige Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, will möglicherweise 2024 wieder zurück an die Verwaltungshochschule Kehl. Dann wird das EU-Parlament neu gewählt.

Der 60-jährige Jörg Meuthen hatte von 1997 bis 2016 an der Hochschule in Kehl gelehrt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler. 2016 wurde Meuthen in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Seither ist er in Kehl beurlaubt. Seit 2017 sitzt er im EU-Parlament. In gut zwei Jahren gibt es Europa-Wahlen, dann will Meuthen nicht mehr antreten und wieder zurück nach Kehl. Er sei schließlich nur beurlaubt. Den AfD-Bundesvorsitz hatte er im Januar niedergelegt, er war zudem aus der AfD ausgetreten. Die Verwaltungshochschule Kehl ist per Gesetz verpflichtet, ihn wieder einzusetzen. Kritiker sagen: Meuthen habe einer Partei vorgestanden, in der es rassistische und rechtsextreme Positionen gebe. Es sei fraglich, ob er als Professor geeignet sei.