per Mail teilen

In Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) hat es am Dienstag zwei Brände gegeben. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Die Feuer brachen gegen 21 Uhr am Dienstagabend aus. Zuerst stand ein Strohballen in Flammen, meldete die Polizei. Nur kurze Zeit später brannte in der Gemeinde ein Holzlager. Es bildete sich eine meterhohe Rauchwolke.

Die Brand war noch aus der Ferne erkennbar. Einsatz-Report24

Brände in Kappel-Grafenhausen noch am Abend gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr konnte beide Brände noch am Abend löschen. Die Polizei prüft nun, ob es sich um Brandstiftung handelt.