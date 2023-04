Merdinger Grundschule im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2023

Gerade in der Corona-Pandemie ist klar geworden: In unserem Schulsystem gibt es noch viel Luft nach oben. Unter anderem deshalb ist es wichtig, Schulen auszuzeichnen, die ein besonderes Konzept haben und so auch Vorbild für andere Bildungseinrichtungen sein können. Deshalb wird jedes Jahr der Deutsche Schulpreis vergeben. Aktuell läuft das Rennen unter 20 Schulen, die in die engere Auswahl gekommen sind. Eine davon ist die Hermann-Brommer-Schule in Merdingen. Dort werden 110 Kinder mit und ohne Behinderung altersübergreifend unterrichtet. Gabi Krings berichtet.