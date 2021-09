Sanierung und Erweiterung der Uni-Mensa

Die Mensa der Universität Freiburg am Flugplatz wird im laufenden Betrieb saniert, umstrukturiert und erweitert. Die Baufreigabe hierfür ist erteilt worden. Es werde in den Klimaschutz investiert, so das Finanzministerium in Stuttgart. Die Fassade erhalte eine Mehrscheibenverglasung und das Dach werde energetisch verbessert. Die Produktionsküche und der Speisesaal sollen künftig von einer Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung versorgt werden, hieß es weiter. Das Land investiert rund 6 Millionen Euro in die Sanierung. Die Arbeiten sollen bis Anfang 2023 fertig sein.