Zwei südbadische Schulen für Deutschen Schulpreis nominiert

Zu den insgesamt 15 nominierten Schulen aus ganz Deutschland gehören auch das Montessori-Zentrum ANGELL in Freiburg und die Grund- und Werkrealschule in Villingendorf im Kreis Rottweil. Beide Schulen wurden von einer Experten-Jury aus über 80 Bewerbern ausgewählt und können sich jetzt Hoffnungen auf den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis machen. Die Preisverleihung findet am 28. September in Berlin statt. Bundeskanzler Olaf Scholz wird den Preis überreichen. In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto „Unterricht besser machen“.