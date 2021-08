per Mail teilen

Wegen mutmaßlicher Unterstützung der Terror-Organisation IS müssen sich am Donnerstag zwei Männer aus Südbaden vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart wirft den beiden 29 und 44 Jahre alten Männer, vor, in mehreren Fällen die ausländische terroristische Vereinigung "Islamischer Staat" finanziell unterstützt zu haben.