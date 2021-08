Die acht zentralen Impfzentren in Baden-Württemberg schließen am Sonntag. Das Zentrum auf der Messe Freiburg wird in ein Kreisimpfzentrum umgewandelt.

Bis Ende September können im Impfzentrum in der Messe Freiburg alle Corona-Impfungen weiterhin wahrgenommen werden. Außerdem werden 18 mobile Impfteams weiter im Einsatz sein. Seit ihrem Start Ende Dezember haben die Zentralen Impfzentren in Baden-Württemberg laut Gesundheitsministerium 7,5 Millionen Impfungen durchgeführt. Rund zwei Drittel der Baden-Württemberger seien mindestens einmal geimpft, mehr als die Hälfte der Menschen haben den vollen Impfschutz.