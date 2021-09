Zahlreiche Einsätze wegen des Sturmtiefs "Luis"

Das Sturmtief "Luis" hielt die Polizei Freiburg am Samstag auf Trab. Etwa 50 Notrufe seien eingegangen, so ein Sprecher. Etliche Bäume und größere Äste stürzten um oder brachen ab und behinderten den Verkehr. Die Feuerwehr beseitigte die Bäume und Äste, sodass die betroffenen Straßen nicht länger gesperrt werden mussten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Größere Schäden seien nicht gemeldet worden, heißt es. Auch für Sonntag wird um weitere Vorsicht in den Wäldern gebeten, da durch den Sturm des Vortags noch Bäume umstürzen können. Am Sonntag werde sich das Sturmtief aber abregen, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes DWD. Es kündige sich regelrechtes Aprilwetter im Südwesten an: "Es wird Regen- und zeitweise auch Graupelschauer geben", sagte er. Im Bergland falle Schnee.