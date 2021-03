Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses gestern in Müllheim ist eine Person schwer verletzt worden. Neun weitere Menschen zogen sich leichte Verletzungen durch Rauchgas zu. Am Nachmittag war in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Gemeinde haben die Bewohner in nahe gelegene Unterkünfte gebracht. Die Polizei geht bisher von etwa 500.000 Euro Schaden aus. Die Brandursache ist noch unklar.