In Oberkirch sind am Sonntag drei Wohncontainer für Erntearbeiter niedergebrannt. Ein Anwohner hatte den Brand in den Morgenstunden entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die fünf Bewohner konnten die Container unverletzt verlassen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 45.000 Euro und hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.