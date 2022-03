Wissenschaftlicher Austausch leidet unter Krieg in der Ukraine

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine trifft auch den wissenschaftlichen Austausch zwischen Russland und Deutschland an der Universität Freiburg. Gemeinsame Forschungsprojekte lägen nun auf Eis, berichtet Elisabeth Cheauré, Professorin für Russische Kultur an der Universität Freiburg. Alle geförderten Forschungsprojekte zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland und Russland sind vorerst ausgesetzt, wie die Freiburger Uni-Professorin Elisabeth Cheauré berichtet. Auch Stipendien seien eingefroren. Das habe weitreichende Folgen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten kein Einkommen mehr - nicht nur in Deutschland, auch in Russland. Russische Hochschulbeschäftigte, die aus Deutschland Geld für ihre Forschung bekommen, wüssten nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Einige von ihnen äußerten sich zudem kritisch über Putin und seien nun bedroht. Aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat Elisabeth Cheauré vor einigen Tagen ihren Ehrendoktor der Universität in Moskau zurückgegeben.