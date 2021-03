per Mail teilen

Nach den Schneefällen in dieser Woche sind zum Wochenende noch einmal zahlreiche Langlaufloipen im Schwarzwald gespurt worden. In Bernau (Kreis Waldshut), Malsburg-Marzell (Kreis Lörrach) oder Eisenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind die Spuren präpariert. Auch rund um den Belchen, den Feldberg oder auf dem Thurner (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist Wintersport an diesem Wochenende noch einmal möglich.