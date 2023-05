In Südbaden haben am Abend wieder hunderte Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Die größte Protestaktion gab es laut Polizei mit 400 bis 500 Personen in Achern im Ortenaukreis. Größere Proteste gab es auch in Offenburg und Rottweil. Insgesamt sei die Zahl der Teilnehmenden aber rückläufig, so die Polizei.