per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Tests geht in der Schweiz immer weiter zurück, obwohl es ausreichend Kapazitäten gibt. Laut Bundesamt für Gesundheit werden von den zur Verfügung stehenden 70.000 Tests nur noch 35.000 genutzt. Zwar haben sich die Fallzahlen in der Schweiz in den vergangenen zwei Wochen halbiert. Dennoch ist das Niveau immer noch sehr hoch und es ist die Frage, wie hoch die Dunkelziffer der nicht identifizierten Corona-Kranken ist. Die Experten gehen davon aus, dass sich viele Menschen aus Angst vor der Isolation und einer möglichen Quarantäne nicht testen lassen, auch wenn sie Symptome haben.