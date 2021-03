Etwa 100 Mitarbeitende des Maschinenbauers Zahoransky in Todtnau-Geschwend (Kreis Lörrach) haben sich laut Gewerkschaft am Donnerstagvormittag am Warnstreik der IG Metall beteiligt. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifverhandlung unter anderem mehr Gehalt, Tarifverträge für Werkstudenten und eine Zusicherung, dass Auszubildende übernommen werden.