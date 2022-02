Mehrere Demonstrationen am Samstag in der Innenstadt

In Freiburg ist morgen wieder mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bei unterschiedlichen Versammlungen und Demonstrationen werden mehrere Tausend Menschen in der Freiburger Innenstadt erwartet. Auf dem Platz der Alten Synagoge wird am Samstag ab 11 Uhr eine Gedenkveranstaltung zum rassistischen Anschlag in Hanau vor zwei Jahren stattfinden. Im Anschluss ist auf dem Platz eine Kundgebung zu Opfern rechtsextremer Gewalt angemeldet. Ab 14 Uhr soll eine Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen mit 4.500 Teilnehmenden durch die Innenstadt ziehen. Da der Demonstrationszug auch über Hauptverkehrsstraßen am Friedrichsring ziehen soll, rechnet die Stadt Freiburg damit, dass vor allem der Straßenbahnverkehr im Zentrum bis zum Abend beeinträchtigt sein wird. Im Innenstadtgebiet sind zudem noch weitere Versammlungen zu den Themen „Wohnen“ und „Klimastreik“ angemeldet. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass trotz des großen Demo-Aufkommens alle Geschäfte in der Innenstadt und auch die Kliniken erreichbar seien.