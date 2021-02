Der Verteidigungsausschuss des Bundestages erwartet bei einer Sondersitzung vom Verteidigungsministerium Aufklärung über das weitere Vorgehen bei der Auswahl eines neuen Sturmgewehrs für die Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium hatte die Vergabe eines entsprechenden Auftrages an den Thüringer Hersteller C.G. Haenel zunächst zurückgezogen - wegen möglicher Patentrechtsverletzungen zulasten des unterlegenen Bieters Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil). Nun will das Verteidigungsministerium in der Angelegenheit einen Schritt zurückgehen und offene Fragen klären.