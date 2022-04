Der EHC Freiburg verlängert den Vertrag mit dem Verteidiger Marvin Neher. Auch in der kommenden Saison werde der Eishockeyspieler das Trikot der Freiburger Wölfe tragen, heißt es in einer Mitteilung. Trotz Verletzungen in der vergangenen Saison habe der 24-Jährige sich stark entwickelt und sei eine wichtige Säule im Team, so EHC-Sportdirektor Peter Salmik.