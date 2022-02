Zwei Verletzte bei Gebäudebrand

per Mail teilen

Ein Gebäudebrand in Efringen-Kirchen (Landkreis Lörrach) hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Personen sind bei dem Brand verletzt worden, darunter ein 31-jähriger Mann, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kam. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Zuerst hatte eine Garage aus bisher noch ungeklärten Gründen angefangen zu brennen. Das Feuer griff dann auf eine angrenzende Scheune über. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch ein benachbartes Wohnhaus in Brand geriet. Bis Sonntagmorgen war eine Brandwache der Feuerwehr vor Ort.