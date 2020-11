Der Verband der katholischen Altenhilfe fordert bessere Bedingungen in der Pflege. Dazu hat der Verband am Freitag in Freiburg ein Positionspapier vorgestellt. Mehr Personal, schnellere Digitalisierung und Reformen - das fordert der Verband der katholischen Altenhilfe. So sollen die Kosten für die einzelnen Patienten planbarer und transparenter werden. Der Verband begrüßt die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den Eigenanteil in Pflegeheimen auf monatlich 700 Euro zu begrenzen. Außerdem könnten die geplante elektronische Patientenakte und eine Vernetzung im Gesundheits- und Pflegebereich für weniger Bürokratie sorgen. Der Verband setzt sich zudem dafür ein, die Arbeitsbedingungen in der Pflege weiterzuentwickeln und die Finanzierung der Einrichtungen zu verbessern.