per Mail teilen

Das Landgericht Freiburg hat einen Mann wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt. Das hat ein Sprecher des Gerichts auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Drei Jahre und neun Monate Haft - so lautet das Urteil des Landgerichts. Verhandelt wurden drei Fälle, die sich zwischen 2018 und 2020 zugetragen haben. Opfer waren Kinder und junge Frauen, damals im Alter zwischen 13 und 23 Jahren. Das Gericht sprach den nun 30-Jährigen in verschiedenen Punkten schuldig: zum einen wegen Vergewaltigung und weil er Minderjährigen Betäubungsmittel überlassen hatte. Außerdem sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Mann Kinder sexuell missbraucht hatte. Verurteilt wurde er auch wegen sexueller Belästigung. Zur Haftstrafe kommen 2.500 Euro Schmerzensgeld hinzu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.