Dringend Wohnungen für ukrainische Roma-Flüchtlinge gesucht

In Freiburg und im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald kommen zunehmend auch Roma-Flüchtlinge aus ukrainischen Kriegsgebieten an. Bislang zähle man rund 30 Frauen und Kinder, darunter auch Holocaustüberlebende, so Tomas Wald vom Roma-Büro Freiburg. Für sie brauche es nun dringend geeignete Unterkünfte. Wichtig sei vor allem, dass die Menschen in ihren Familienverbänden untergebracht werden können. Sie stammten meist aus dem schwer umkämpften Norden der Ukraine und hätten eine wochenlange Flucht hinter sich. Viele seien traumatisiert und immer noch voller Angst vor Bombenangriffen. Ehrenamtliche des Romabüros Freiburg kümmerten sich aktuell um die Geflüchteten, die Situation sei aber äußerst angespannt, berichtet Wald.