Antibiotika-Pegel erstmals über den Atem messbar

Einem Freiburger Forschungsteam ist es erstmals gelungen, die Antibiotika-Konzentration über den Atem zu bestimmen. Bei Patienten mit schweren Infektionen müssen Ärzte den Antibiotikapegel im Blut stabil halten. Ansonsten drohten etwa Blutvergiftung und Organversagen bis hin zum Tod der Patienten. Bei zu niedriger Antibiotika-Gabe könnten sich die Bakterien außerdem so verändern, dass die Medikamente nicht mehr wirken. Die schnelle Überwachung der Antibiotika-Werte sei in der Klinik daher von großem Nutzen, so die Uni-Klinik Freiburg.