Die Genossenschaft "Schwarzwaldmilch" hat im vergangenen Jahr so viel Umsatz gemacht wie noch nie. Nach Unternehmensangaben stieg der Umsatz auf über 230 Millionen Euro. Damit sei der bisherige Spitzenwert von 2020 um mehr als fünf Prozent übertroffen worden. Profitiert hat die Gruppe nach eigenen Angaben vom Boom bei Bio- und laktosefreien Produkten. Die gut 420 Mitarbeitenden in Freiburg und Offenburg (Ortenaukreis) stellen neben Milch und Butter auch Joghurts, Desserts und Brotaufstriche her.