Umfrage der Uni: Mehrheit will eine Ampel-Koalition

Der Freiburger Politikwissenschaftler Uwe Wagschal findet den angekündigten Rücktritt von Armin Laschet überfällig, sagte er Donnerstag im SWR Fernsehen. In einer Umfrage der Uni Freiburg zeigte sich knapp die Hälfte der Deutschen mit dem Ergebnis der Bundestagswahl unzufrieden. Nur 10,5 Prozent wünschen sich wieder eine "Große Koalition“, dagegen hoffen 62 Prozent der Befragten nun auf eine "Ampel“ aus SPD, FDP und die GRÜNEN, so Wagschal. "Es ist sozusagen die Mehrheitsmeinung in Deutschland, dass das jetzt eben das präferierte Modell ist." Nur zehn Prozent möchten noch einmal die "Große Koalition", weder die Anhänger von der SPD noch die Anhänger von der Union sind für die jetzt noch für das Modell der "Großen Koalition“ zu haben, sagte Wagschal.