Pilot stirbt bei Absturz eines Ultraleichtflugzeugs

In Sulz im Landkreis Rottweil ist am Samstagnachmittag der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs bei einem Absturz ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 56 Jahre alte Mann am Samstag gegen 15 Uhr in Sulz-Kastell gestartet und nicht zum vereinbarten Termin zurückgekehrt. Angehörige haben bei einer Suchaktion das am Boden zerschellte Flugzeug etwa zwei Kilometer vom Startplatz entfernt in der Nähe eines Hofguts gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Piloten feststellen. Wie es zum Absturz kam, ist noch unklar. Kriminalpolizei und Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen haben die Ermittlungen übernommen.