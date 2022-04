Traditionelle Osterfeuer entzündet

In vielen südbadischen Gemeinden wurden in diesem Jahr wieder die traditionellen Osterfeuer entzündet.

In vielen südbadischen Gemeinden wurden in diesem Jahr wieder die traditionellen Osterfeuer entzündet. Zum Beispiel Samstagabend in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) oder Sonntagfrüh um 5:45 Uhr auf Schloss Beuggen in Rheinfelden (Kreis Lörrach), wo anschließend in der Schlosskirche das Osterfest gefeiert wurde. Am Ostermontag entzündet der Verein Tuniberg Wein ein Osterfeuer beim Attilafelsen in Breisach-Niederrimsingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Ab 13 Uhr gibt es dort Wein, Flammkuchen und Würstchen. Das Osterfeuer ist ein christlicher Brauch und steht für Jesus als Licht der Welt. Am Osterfeuer wird die Osterkerze entzündet und nach der Weihe frühmorgens am Ostersonntag in die dunkle Kirche getragen.