85-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall auf B500

per Mail teilen

Am Sonntagmorgen ist es laut Polizei auf der B500 im Landkreis Waldshut zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 85-jährige Autofahrerin gestorben ist. Die Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Oberalpfen auf die B500. Dort kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem talwärts fahrenden Pkw. Die 85-jährige Fahrerin verstarb noch am Unfallort. Die Beifahrerin des anderen Autos musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die B500 musste zeitweise gesperrt werden, ist laut Polizei mittlerweile aber wieder frei.