In Menzenschwand in St. Blasien (Kreis Waldshut) ist am Freitag eine 48 Jahre alte Frau bei einem tragischen Unfall mit einem Radlader ums Leben gekommen. Ihr Mann hatte den Radlader gesteuert; die Frau saß neben ihm. Nach einer längeren Strecke öffnete sich plötzlich die Tür und die Frau stürzte aus dem fahrenden Fahrzeug. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Mann stand unter Schock und muss ärztlich betreut werden.