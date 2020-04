per Mail teilen

Der Ticket-Händler Reservix in Freiburg befürchtet, dass die Corona-Pandemie die Veranstaltungsbranche in Deutschland in eine längere Krise stürzt. Die Bundesregierung habe mit ihrem Corona-Hilfspaket den richtigen Weg beschritten, sagte der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, Johannes Tolle. Dennoch hätten Veranstalter langfristige Probleme. Geplante Kultur- und Sportereignisse müssten abgewickelt werden. Zudem erhielten Verbraucher, die Tickets gekauft haben, für abgesagte Veranstaltungen Gutscheine. Das sei mit großem Aufwand und Kosten verbunden, es blieben finanzielle Schäden.