Theater: Wirth und 100 Jahre Rapallo

Im Freiburger Theater hat die Joseph-Wirth-Stiftung mit einem historischen Schauspiel an den vor 100 Jahren geschlossenen Vertrag von Rapallo erinnert. In dem Abkommen verzichteten die Kriegsverlierer Deutschland und Russland gegenseitig auf Reparations- und Entschädigungszahlungen und beschlossen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der aus Freiburg stammende Reichskanzler Joseph Wirth hatte den Vertrag mit dem russischen Außenminister Georgij Tschitscherin am 16. April 1922 ausgehandelt. Das Schauspiel lehne sich an Original-Aufzeichnungen des Zentrumspolitikers an und sei angesichts des Ukrainekriegs sehr aktuell, so die Stiftungsvorsitzende Ulrike Hörster-Philipps. Wirth habe gezeigt, wie Konflikte mit Diplomatie zu lösen sind (Audio). Zum Rapallo-Vertrag sind auch Diskussionsveranstaltungen geplant.