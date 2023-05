per Mail teilen

Eine Eiche aus Jestetten (Kreis Waldshut) hat bei der Holzversteigerung in Radolfzell am Wochenende den bundesweit höchsten Erlös erzielt. Wie das Landratsamt mitteilt, kauften hessische Furnierwerke den Festmeter Holz für 2.640 Euro. Der ganze Eichenstamm wechselte für 7.000 Euro seinen Besitzer. Insgesamt hat das Kreisforstamt Waldshut bei der Versteigerung einen doppelt so hohen Gewinn gemacht wie im letzten Jahr.