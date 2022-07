SUMMER STAGE: Sommerbühne auf dem Theatervorplatz

Für zwei Wochen verwandelt sich der Theatervorplatz in der Freiburger Innenstadt in eine offene Sommerbühne. Bis zum 24. Juli gibt es jeden Abend mindestens zwei Veranstaltungen Open Air. Im Programm sind Orchesterabende, Tanzveranstaltungen, Swingkonzerte oder Poetry Slam. Alle Veranstaltungen haben freien Eintritt, so Rüdiger Behring, Chefdramaturg des Theaters Freiburg. An den Wochenenden gibt es spezielle Programme für Familien und Kinder. Organisator der SUMMER STAGE ist das Theater Freiburg, gemeinsam mit verschiedenen Kulturinstitutionen der Stadt wie etwa der Hochschule für Musik, dem Jazzhaus oder dem Slow Club. Eröffnet wurde die SUMMER STAGE am Samstagabend mit einem Konzert des Philharmonischen Orchesters.