Ein Streit zweier Autofahrer ist an einer Ampel in Freiburg eskaliert. Ein Mann forderte einen Anderen auf, das Handy nicht mehr während der Fahrt zu benutzen. Der Angesprochene soll deswegen zuvor mehrmals Schlangenlinien gefahren sein, so die Polizei. Der angesprochene Autofahrer habe dann unvermittelt Pfefferspray in den Innenraum des anderen Fahrzeugs gesprüht und sei unerkannt geflohen.