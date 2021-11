Streich überzeugter Befürworter der Corona-Impfung

per Mail teilen

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat seine Haltung zu Impfungen gegen das Coronavirus bekräftigt. Dass Impfstoffe entwickelt wurden, habe der Menschheit sehr geholfen - in vielen Bereichen, sagte Streich am Samstagabend nach der 1:2-Niederlage beim FC Bayern München im ZDF-Sportstudio. Er sei ein überzeugter Befürworter der Impfung, sagte der 56-Jährige, ergänzte aber: da wir in einem freien Land lebten, dürfe jeder seine eigene Meinung dazu haben. Der aus Rottweil stammende Nationalspieler Joshua Kimmich vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München hatte für Aufsehen gesorgt, als er zuletzt einräumte, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein, weil er Langzeitfolgen fürchtet.