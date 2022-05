Sternmarsch gegen zugeparkte Gehwege

Bei einem Sternmarsch haben am Samstag in Freiburg rund 250 Menschen gegen zugeparkte Gehwege protestiert. Die Demonstrierenden sind mit "Gehzeugen", also Holzrahmen in der Größe eines Autos, in die Freiburger Innenstadt gezogen und haben dort eine Straße symbolisch "zugeparkt". Damit sollte gezeigt werden, wie viel Raum ein Auto benötigt. Ziel ist eine Begrenzung der Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum sowie höhere Parkgebühren. Zu der Demonstration hat ein breites Bündnis ökologischer Gruppen aufgerufen, darunter auch die Initiative Freiburger Fuß- und Radentscheid.