Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Prostitution

Zwei Frauen stehen im Verdacht, in einem Massagestudio in Grenzach-Wyhlen (Landkreis Lörrach) als Prostituierte gearbeitet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Lörrach hat ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet, weil Prostitution in Orten mit weniger als 35.000 Einwohnern verboten ist. Bei der Durchsuchung des Massagestudios traf die Kriminalpolizei auf eine 55-jährige Frau und auf eine 36-jährige Tatverdächtige, die sich im abgedeckten Zwischenboden eines Kleiderschranks versteckt hatte. Eine 44-jährige Frau, die ebenfalls der Prostitution in dem Massagestudio verdächtigt wird, wurde in ihrer Wohnung in Wehr vernommen. Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei Bargeld als Beweismittel sicher - mehrere Tausend Euro und Schweizer Franken.