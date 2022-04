per Mail teilen

Die Weiler Bürgerstiftung unterstützt das Lörracher Frauenhaus mit 5.000 Euro. Das Geld soll in den Umbau eines weiteren Hauses fließen, weil der Platz im derzeitigen Frauenhaus nicht mehr ausreicht. Ab 2023 sollen dann 24 statt der bisherigen 14 Plätze zur Verfügung stehen. Zuletzt hatte auch der Weiler Lions Club an das Frauenhaus gespendet. Das Geld stammte aus einem Losverkauf an Ostern.