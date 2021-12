per Mail teilen

Schwarzwald-Sprudel in Bad-Peterstal-Griesbach im Ortenaukreis will kommendes Jahr zehn Millionen Euro investieren. Wie die Edeka Südwest mitteilt, bekommt das Tochterunternehmen neue Produktionsanlagen. Schwarzwald-Sprudel in Bad-Peterstal-Griesbach hat 70 Beschäftigte und füllt jährlich mehr als 100 Millionen Flaschen Mineralwasser ab.